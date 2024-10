1728. Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug – Laim

Ende September 2023 lernte ein zur Tatzeit 59-jähriger Münchner in einem Fitnessstudio in Laim einen unbekannten Mann kennen, der sich ihm als „Mike“ vorstellte. Dieser sprach mit ihm über Investitionen in sogenannte NFTs (non fungible tokens).

Infolge dessen empfahl der bislang Unbekannte dem 59-Jährigen mehrere NFTs zum An- und Verkauf. Der 59-Jährige investierte zunächst nur wenige hundert Euro. Im Verlauf mehrerer Wochen hatte sich auf seinem Account augenscheinlich ein Vermögen in Millionenhöhe angesammelt. Für die zahlreich getätigten Transaktionen fielen im weiteren Verlauf über eine Million Euro an Gebühren an. Diese bezahlte der 59- Jährige in Form der Kryptowährung USDT.

Zu einem späteren Zeitpunkt stellte der 59-Jährige jedoch fest, dass die vermeintlichen Gewinne nicht ausgezahlt werden konnten und erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Hierbei konnte er Fotos des Unbekannten zur Verfügung stellen.

Da die weiteren Ermittlungen durch das Kommissariat 72 keine Hinweise auf den Tatverdächtigen erbrachten, wurde ein gerichtlicher Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung eingeholt. Beschreibung und Bilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/075228/index.html

Öffentlichkeitsfahndung:

Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 72, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

• Werden Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn Ihnen schnelle Renditen versprochen werden, die höher als die derzeitigen Zinsen sind, die herkömmliche Banken auf Festgeldkonten anbieten. Informieren Sie sich vorsichtshalber immer zuerst bei einem Experten, der nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen steht, bei dem Sie möglicherweise Geld investieren möchten.

• Werden Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn Sie Geld ins Ausland überweisen sollen oder wenn Sie Ihr Geld zuerst in Kryptowährungen tauschen sollen.

• Auch wenn Personen anfangs nur geringe Geldwerte von Ihnen verlangen, ist Vorsicht geboten, da Sie trotzdem persönliche Daten herausgeben, die im Nachgang missbräuchlich verwendet werden könnten.

• Hohe Transaktionsgebühren oder als Pfand zu hinterlegende Geldbeträge sollten Sie grundsätzlich misstrauisch werden lassen.

• Wenn ein Investmenttipp eigentlich „zu schön um wahr zu sein“ ist, ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht wahr. Solche Aussagen sollten Sie grundsätzlich misstrauisch werden lassen.

1729. Brandfall mit Verletzten – Berg am Laim

Am Sonntag, 27.10.2024, gegen 10:00 Uhr kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Berg am Laim zu einem Brand in der Küche.

Die vier Bewohner der Wohnung flüchteten sich daraufhin auf einen Balkon und wurde von dort durch die Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet. Der Brand wurde gelöscht.

Eine 29-Jährige, sowie zwei Kinder im Alter von 6 und 4 Jahren wurden durch den Brand leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 geführt.

1730. Körperverletzungsdelikt mit anschließendem Diebstahl – Berg am Laim

Am Sonntag, 27.10.2024. gegen 19:45 Uhr, befand sich ein 47-jähriger Lieferant eines Pizzadienstes mit Wohnsitz in München auf einer Auslieferungsfahrt. Am Zielort verließ der 47-Jährige sein Fahrzeug und bemerkte in der Nähe eine Gruppe von etwa 10 Jugendlichen.

Drei Personen dieser Jugendgruppe näherten sich gezielt dem Fahrzeug. Da dies dem 47-Jährigen ungewöhnlich erschien, sprach er die drei Jugendlichen darauf an. Infolge dessen kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Jugendlichen und dem 47-Jährigen. Im weiteren Verlauf schlugen und traten die drei Jugendlichen auf den 47-Jährigen ein.

Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam, sprachen die Täter an und verständigten die Polizei. Daraufhin flüchteten die Täter unerkannt.

Der 47-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Er bemerkte im Nachgang zu dem Vorfall, dass sein Mobiltelefon, sein Geldbeutel, sowie das auszuliefernde Essen nicht mehr vor Ort war. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass die Gegenstände während der Auseinandersetzung abhandengekommen sind.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 23 geführt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 16 Jahre, schwarze Haare, europäisches Erscheinungsbild, schwarze Jogginghose mit roter Schrift „Hugo“, Gucci-Umhängetasche, russischer Akzent

Täter 2 bis 10: männlich, 14-18 Jahre, dunkel gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bad-Schachener-Straße, Echardinger Straße, Bad-Kreuther-Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1731. Raubdelikt – Sendling

Sonntag, 27.10.2024, gegen 19:00 Uhr, befand sich ein 30-jähriger Münchner auf dem Nachhauseweg von einer Sportanlage in Sendling zur U-Bahn-Station Harras. Dabei wurde er von einer vierköpfigen Tätergruppe, nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt angegriffen.

Aus der Tätergruppe heraus wurde ihm mit einem plastikartigen Gegenstand auf den Kopf geschlagen und wiederholt nach Bargeld gefragt. Nachdem die Täter den 30-Jährigen zu Boden brachten, tasteten sie ihn nach Wertgegenständen ab und entwendeten dessen Mobiltelefon. Nachdem dieses jedoch augenscheinlich nicht hochwertig war, wurde es wieder zurückgegeben. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute.

Der 30-Jährige wurde bei dem Angriff nur oberflächlich verletzt und erstattete erst im Nachhinein Anzeige bei einer Polizeiinspektion in München.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 geführt.

Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm, europäisches Erscheinungsbild, vermutlich weiße Trainingsjacke, weiße Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Plinganserstraße, Wackersberger Straße, Gaißacher Straße und Demleitnerstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1732. Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle – Neuhausen

Am Sonntag, 27.10.2024, gegen 03:45 Uhr, sollte auf der Sophienstraße ein Pkw, Lexus, durch eine uniformierte Streifenbesatzung einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Nachdem die Anhaltesignale gegeben wurden, beschleunigte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug und unternahm den Versuch, sich der Anhaltung durch Flucht zu entziehen. Das Fahrzeug fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung der Dachauer Straße und folgte dieser anschließend in stadtauswärtiger Fahrtrichtung. Auf der Dachauer Straße wechselte der Fahrzeugführer zwischenzeitlich auf den Gehweg, streifte dort den Betonsockel eines Lichtmastes und kam auf Höhe der Hausnummer 98 zum Stehen.

Anschließend flüchteten der Fahrzeugführer und eine weitere Person aus dem Pkw und entfernten sich unerkannt. Eine direkt eingeleitete Absuche im näheren Umfeld des Unfallortes brachte zunächst keine weiteren Erkenntnisse auf die beiden Personen.

Durch den Zusammenstoß mit dem Betonsockel wurde der Pkw stark beschädigt.

Zu einer Gefährdung von unbeteiligten Personen kam es nicht.

Im Nachgang konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in München. Dieser wurde u.a. wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1733. Unfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person schwer verletzt – Altstadt

Am Sonntag, 27.10.2024, gegen 16:00 Uhr, wollte ein 69-Jähriger mit britischer Staatsbürgerschaft zu Fuß die Frauenstraße auf Höhe der Hausnummer 14 überqueren. Er trat hierbei unmittelbar hinter einem vorbeifahrenden Pkw, welcher die Frauenstraße in westliche Richtung befuhr, auf die Fahrbahn.

Beim weiteren Überqueren der Fahrbahn wurde der 69-Jährige von einer 43-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, welche die Frauenstraße mit ihrem Pkw, BMW, in Richtung Isartor befuhr, erfasst und dadurch zu Boden geschleudert.

Der 69-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und mittels des hinzugezogenen Rettungsdienstes zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw der 43-Jährigen entstand minimaler Sachschaden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Frauenstraße für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt. Hierdurch kam es zu Verkehrsstörungen.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1734. Mehrere Einbrüche – Stadtgebiet München

Fall 1:

In der Nacht von Freitag, 25.10.2024, gegen 19:00 Uhr auf Samstag, 26.10.2024, gegen 05:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Tür in eine Buchhandlung in der Maxvorstadt.

Im Inneren des Gebäudes wurde durch den oder die bislang unbekannten Täter ein Tresor gewaltsam geöffnet. Aus diesem wurde Bargeld in einer bislang unbekannten Höhe entnommen.

Der oder die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Adalbertstraße, Amalienstraße und Schellingstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Im Zeitraum von Samstag, 26.10.2024, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 27.10.2024, 20:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Neuhausen.

Ein im Haus befindlicher Tresor wurde aufgebrochen und die darin befindlichen Gegenstände durchwühlt. Ein weiterer Tresor wurde ebenfalls geöffnet und durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Der oder die bislang unbekannten Täter flüchteten im Anschluss unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nachtigalstraße, Niedernburger Weg, Mettenstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall3:

Im Zeitraum vom Donnerstag, 17.10.2024, gegen 10:00 Uhr, bis Freitag, 25.10.2024, gegen 15:15 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Bogenhausen.

Anschließend fand im Inneren des Gebäudes eine ausgiebige Stehlgutsuche statt. Ein im Haus befindlicher Tresor wurde gewaltsam geöffnet. Unter Mitnahme der Tatbeute verließen der oder die bislang unbekannten Täter das Grundstück und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Bei der Tatbeute handelt es sich um Uhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rudliebstraße, Ortnitstraße, Frithjofstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.