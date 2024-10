MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Unbekannte haben die Abwesenheit von Bewohnern genutzt und sind gewaltsam in deren Haus eingestiegen. Die Kripo Würzburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Rotkreuzstraße am Samstag zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus und flüchteten im Anschluss. Die Hausbewohner stellten bei ihrer Rückkehr nach Hause den Einbruch fest und verständigten umgehend die Polizei.

Den ersten Ermittlungen zufolge haben die Einbrecher Bargeld und Schmuck an sich genommen. Der genaue Beuteschaden ist jedoch noch unklar.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Passanten auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.