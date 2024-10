WÜRZBURG / INNENSTADT. Nach einem Einbruch in ein Firmengelände im Juli konnte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nach intensiven Ermittlungen einen 31-jährigen Tatverdächtigen identifizieren. Ein DNA-Treffer am Tatort wurde dem Mann zum Verhängnis.

Wie bereits berichtet, kam es bereits am Sonntag, den 21.07.2024 am Haugerring zu einem Einbruch in ein Firmengelände mit rund 140.000 Euro Sachschaden und etwa 1.000 Euro Beuteschaden. Der zum damaligen Zeitpunkt noch unbekannte Täter verschaffte sich am Tattag durch Aufhebeln der Eingangstüre Zutritt zu dem Treppenhaus des Firmengebäudes. Über dieses konnte er zu fast allen Büroräumlichkeiten auf allen Etagen gelangen und durchwühlte Schubladen, Schränke und Tresore.

Durch die wochenlange, intensive Ermittlungsarbeit, die Auswertung der Videoaufzeichnung, sowie umfangreiche Spurensicherung am Tatort konnte letztendlich durch einen DNA-Treffer ein 31-Jähriger als Tatverdächtiger identifiziert werden. Diesem konnten im Rahmen der weiteren Ermittlungen noch weitere Einbruchsdelikte in unmittelbarem Zusammenhang zugeordnet werden. Der Mann sitzt aufgrund eines zwischenzeitlich weiter begangenen Delikts bereits in Haft.