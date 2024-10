ALTENTHANN. LKR. REGENSBURG. Am Donnerstagabend kam es in Altenthann zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 64-jähriger polizeibekannter Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, auffällig geworden war. Der Mann wurde schließlich in die Obhut einer Fachklinik übergeben.

Gegen 19:15 Uhr meldete ein Tankstellenbetreiber der Polizei, dass ein Mann das Tankstelleninventar beschädigt. Nachdem er vom Betreiber der Tankstelle verwiesen wurde, beschädigte der 64-Jährige einen Pkw. Im Anschluss begab er sich in Richtung seines Wohnorts in Altenthann. Dort konnten die eingesetzten Polizeibeamten den psychisch auffälligen Mann antreffen. Dieser hatte sich mit mehreren Gegenständen bewaffnet und führte Bedrohungshandlungen gegen die Polizisten aus. Diese setzten daraufhin ein Pfefferspray gegen den Mann ein, welches ohne Wirkung blieb. Der 64-Jährige verhielt sich weiterhin verbal aggressiv und warf Gegenständen auf die Polizeibeamten. Dabei wurde eine Polizistin zwar getroffen, blieb aber unverletzt.

Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Polizeibeamten konnte der 64-Jährige letztendlich gesichert und in eine Fachklinik eingewiesen werden. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt.