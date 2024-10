Einbruch in TÜV-Gebäude - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Firmengebäude eingestiegen und mit ihrer Tatbeute unerkannt geflüchtet. Die Alzenauer Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in die Räumlichkeiten des TÜV in der Rodenbacher Straße zwischen Mittwoch, 16:45 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr. Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude und in der Folge in mehrere Büroräume. Sie flüchteten mit mehreren tausend Euro Bargeld in unbekannte Richtung.

Die Alzenauer Polizei hat vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter Tel. 06023/944-0.

Einbruch in Sportheim - Zeugen gesucht

HAUSEN, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte ins örtliche Vereinsheim eingestiegen. Sie gelangten jedoch nicht ins Gebäude und flüchteten. Die Obernburger Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch in das Vereinsheim im Dornauer Weg ereignete sich zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 09:30 Uhr. Die Täter beschädigten ein Fenster auf der Gebäuderückseite, gingen jedoch nicht ins Gebäude und flüchteten ohne Tatbeute.

Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter 06022/629-0

27-Jähriger auf der A3 kontrolliert - Führerschein stellt sich als Totalfälschung heraus

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Für einen BMW-Fahrer endete seine Fahrt auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg endete mit der Kontrolle der Aschaffenburger Verkehrspolizei. Den 27-jährigen Fahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Der 27-Jährige war gegen 19:20 Uhr mit seinem BMW auf der A3 unterwegs. Eine Streife der Verkehrspolizei stoppte den Mann an der Rastanlage Spessart-Süd und führte bei dem ihm eine Verkehrskontrolle durch. Nachdem er seinen rumänischen Führerschein aushändigte, war für die geschulten Beamten schnell klar, dass hiermit etwas nicht stimmte.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Fahrerlaubnis um eine Totalfälschung handelt. Dies räumte der 27-Jährige nach anfänglichem Zögern letztendlich auch ein. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Fahrt des Mannes war vor Ort beendet.

Unfallflucht auf B469 - Zeugen gesucht

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend sucht die Obernburger Polizei nach dem Fahrer eines grünen Kleinwagens. Dieser sorgte beim Auffahren auf die B469 für einen Zusammenstoß zwischen zwei anderen Fahrzeugen.

Der Unbekannte war dem Sachstand nach am Donnerstag, gegen 19:20 Uhr, auf der Mainbrücke unterwegs und fuhr auf die B469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg auf. Hierbei achtete er nicht auf den nachfolgenden Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen. Der Fahrer eines Lkw wollte einen Zusammenstoß vermeiden und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Hierbei touchierte er einen Kleintransporter.

Die drei Unfallbeteiligten stoppten zunächst auf dem Standstreifen. Als der Fahrer des Lkw zum Unfallverursacher laufen wollte, fuhr dieser unvermittelt weiter.

Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Pkw unter 06022/629-0.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 18:30 und 22:00 Uhr, wurde in der Bayernstraße ein geparkter Seat auf der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 15:55 Uhr und 16:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der "Fundgrube" in der Industriestraße ein geparkter BMW an der rechten vorderen Fahrzeugseite angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.