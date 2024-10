LAPPERSDORF, LKR. REGENSBURG. Am Donnerstag, 15. August 2024, wurde eine Frau in Lappersdorf schwer verletzt angetroffen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen eines Gewaltdelikts und fahndete nach einem Tatverdächtigen, welcher am 16. Oktober in Rom festgenommen werden konnte.

Am 15. August 2024 erhielt die Einsatzzentrale die Mitteilung, dass eine schwer verletzte Frau vor einem Mehrfamilienhaus in Lappersdorf liegt. Die Kriminalpolizei Regensburg nahm unmittelbar nach der Gewalttat die Ermittlungen auf. Es wurden umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach einem 48-Jährigen Tatverdächtigen unter Einbindung von mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeisuchhund eingeleitet. Der Tatverdächtige konnte vorerst jedoch nicht gefasst werden. Nun konnte der 48-Jährige Afghane am 16. Oktober am Flughafen in Rom nach internationaler Fahndung festgenommen werden. Im Vorfeld wurde durch die Staatsanwaltschaft ein europäischer Haftbefehl erwirkt. Jetzt folgt die Auslieferung aus Italien zurück nach Deutschland.

Die anfangs schwer verletzte Frau, eine 37-Jährige Afghanin, konnte das Krankenhaus nach mehreren Wochen zwischenzeitlich verlassen. Der 48-Jährige Afghane muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts verantworten. Die Ermittlungen werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt.