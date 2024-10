Zu dritt auf Motorroller unterwegs - Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein - Versicherungskennzeichen abgelaufen

ASCHAFFENBURG / LEIDER. In der Nacht zum Donnerstag waren drei alkoholisierte Männer auf einem Roller unterwegs und stürzten im Bereich einer Kurve. Das Fahrmanöver wurde durch eine Streife der Zentralen Einsatzdienste beobachtet, die im Anschluss eine Verkehrskontrolle durchführten. Diese brachte gleiche mehrere Verkehrsdelikte zum Vorschein.

Die Männer im Alter von 22 bis 26 Jahren waren am Donnerstag, gegen 00:15 Uhr, gemeinsam auf einem Motorroller "Am Dreispitz" unterwegs und gerieten hierbei im Bereich einer Kurve ins Schleudern und stürzten. Eine Streife der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg konnte das Ganze beobachten und kontrollierte das "Dreier-Gespann" im Anschluss. Hierbei konnte bei allen drei Männern Alkoholgeruch festgestellt werden. Die Atemalkoholtests hatten hierbei Werte zwischen 0,8 und 1,5 Promille.

Nachdem die Fahrereigenschaft zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde durch die Staatsanwaltschaft bei allen drei Männer eine Blutentnahme angeordnet. Diese waren allesamt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem war das Versicherungskennzeichen an dem Roller von 2018.

Gegen alle drei Tatverdächtige wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Unfall im Kreuzungsbereich - Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallzeugen gesucht

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag sucht die Miltenberger Polizei nach unabhängigen Zeugen, die den Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Motorrad beobachtet haben.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, an der Einmündung Industriestraße und Miltenberger Straße. Ein Lkw-Fahrer war dem Sachstand nach auf der Industriestraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links abbiegen. Hierbei übersah er offenbar den Motorradfahrer, welcher in der Folge stürzte und schwer verletzt wurde.

Der 47-Jährige Kradfahrer musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte bislang nicht befragt werden.

Während der Unfallaufnahme der Miltenberger Polizei machte der Lkw-Fahrer widersprüchliche Angaben hinsichtlich des Abbiegevorgangs. Die Beamten hoffen daher auf Hinweise von unbeteiligten Zeugen des Unfalls.

Diese werden gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch, zwischen 11:30 Uhr und 22:20 Uhr, wurde am Wolfsthalplatz eine dortige Säule mit einem schwarzen Schriftzug beschmiert.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Dienstag, 08:30 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr, wurde im Schneidmühlenweg ein geparkter BMW an der hinteren Stoßstange beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 08:30 Uhr und 17:30 Uhr, wurde im Bereich der Weidenhecken ein geparkter VW im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Mittwoch, gegen 14:20 Uhr, vergaß ein 20-Jähriger seine Geldbörse auf dem Tisch eines Cafes in der Hauptstraße. Als er um 15:30 Uhr zurückkehrte, hatte ein Unbekannter diese bereits entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.