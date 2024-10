BAMBERG. Am Dienstag, im Zeitraum von 7.10 Uhr, bis 18.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Veit-Stoß-Straße ein. Dort durchsuchten sie die Räume und nahmen eine mittlere, vierstellige Summe Bargeld an sich, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Dienstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Veit-Stoß-Straße wahrgenommen hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/9129-491 bei der Kripo Bamberg.