NÜRNBERG. (1076) 30 Jahre Erfolgsmodell Bayerische Sicherheitswacht: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lädt zum Staatsempfang und zur 8. Landeskonferenz Sicherheitswacht nach Nürnberg - Ehrung verdienter Sicherheitswachtangehöriger - Einladung an die Presse



Die Bayerische Sicherheitswacht ist ein Erfolgsmodell und feiert in diesem Jahr Jubiläum: Bereits seit 30 Jahren sorgt sie für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum und stärkt das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung. In immer mehr Kommunen in Bayern gibt es eine Sicherheitswacht unter Koordination der Bayerischen Polizei.

Aus Anlass des Jubiläums lädt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am

Montag, den 21. Oktober 2024, um 11:00 Uhr

ins Germanische Nationalmuseum,



Kartäusergasse 1, 90402 Nürnberg,

zum Staatsempfang und wird eine Rede halten. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Polizeiorchester Bayern.

Im Anschluss ab 12:45 Uhr findet die '8. Landeskonferenz Sicherheitswacht' mit rund 350 Teilnehmern statt. Kern ist eine Podiumsdiskussion zum Thema 'Die Zukunft der Bayerischen Sicherheitswacht – Chancen, Herausforderungen und Perspektiven'. Außerdem wird der Innenminister neun Angehörige von Sicherheitswachten für besondere ehrenamtliche Verdienste ehren, darunter drei Gründungsmitglieder der Bayerischen Sicherheitswacht aus Ingolstadt.

Medienvertreter sind zu beiden Terminen herzlich eingeladen. Fotos sind ab etwa 16 Uhr unter https://medien.innenministerium.bayern.de/ abrufbar.