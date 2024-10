1664. Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Laim

- siehe Medieninformation 1663, vom 15.10.2024

Wie bereits berichtet verließ ein 81-Jähriger am Montag, 14.10.2024, gegen 13:30 Uhr, für einen Spaziergang seine Wohnung in Laim. Nachdem er am selben Tag in den Abendstunden nicht wieder zurückgekehrt war, verständigte eine Angehörige die Polizei. Der 81-Jährige galt seitdem als vermisst. Neben sofortigen und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei, wurde auch eine Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Person veröffentlicht.

Ein Passant fand den 81-Jährigen am heutigen Dienstag, 15.10.2024, gegen 20.30 Uhr, in der Gräfstraße in Pasing und verständigte daraufhin den polizeilichen Notruf 110.

Der 81-Jährige wurde im Anschluss durch die Polizei nach Hause gebracht und seinen Angehörigen übergeben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher gelöscht.