MAXHÜTTE-HAIDHOF. LKR. SCHWANDORF. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 13.Oktober, führte ein Streit zu mehreren verletzten Personen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen gegen eine Person wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen.

Am Sonntag, den 13.Oktober wurde in den Nachtstunden die Polizei und der Rettungsdienst zu massiven körperlichen Konfrontation nach Maxhütte-Haidhof gerufen. Vor Ort beendeten mehrere Polizeistreifen unter Leitung der Polizeiinspektion Burglengenfeld eine Auseinandersetzung unter drei Personen, die aus bislang ungeklärten Gründen aneinander geraten waren. Offensichtlich war auch ein Gegenstand im Spiel, der bei allen beteiligten Männern mehrere Stich- und Schnittverletzungen verursachte. Zur medizinischen Behandlung wurden die drei Personen in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Zwischenzeitlich konnten zwei Personen das Krankenhaus verlassen.

Gegen einen 37-Jährigen Polen aus der Gruppe wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und führte den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg einem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.