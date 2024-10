REGENSBURG. Im Dezember letzten Jahres verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Regensburger Restaurant in der Adolf-Schmetzer-Straße und floh im Anschluss ohne Beute. Nun konnte anhand einer DNA-Auswertung der mutmaßliche Täter ermittelt werden.

Zwischen dem 23. und 25. Dezember wurde letztes Jahr in ein Lokal in Regensburg eingebrochen. Der unbekannte Täter gelangte dabei in den Innenraum des Restaurants und konnte im Anschluss auf unbekannte Weise entkommen. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte unmittelbar nach der Tat die Spuren am Tatort. Diese wurden nun umfänglich ausgewertet und führten zu einem Treffer.

Die Spur konnte einem Tatverdächtigen zugeordnet werden. Der 21-jährige Mann, welcher bei der Polizei bereits als Mehrfachintensivtäter geführt wird, befindet sich aktuell aufgrund eines anderen Falls in Untersuchungshaft. Die weitere Sachbearbeitung wird durch die Ermittlungsgruppe der PI Regensburg Süd durchgeführt.