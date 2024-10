WÖRTH A. D. DONAU, LKR. REGENSBURG. Am 10. Oktober 2024 wurden bei einer Schleierfahndung auf der A3 bei einem 31-jährigen Mann Betäubungsmittel und mehrere Messer sichergestellt.

Am Donnerstagnachmittag kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg im Rahmen einer Schleierfahndung auf der A3 bei Wörth an der Donau einen 56-jährigen Autofahrer und dessen 31-jährigen Beifahrer. Die beiden Männer waren auf dem Heimweg in die Slowakei. In der Hosentasche des Beifahrers und in einer Umhängetasche fanden die Beamten jeweils eine Dose mit Methamphetamin im zweistelligen Grammbereich. Außerdem wurden mehrere Messer sichergestellt.

Am heutigen Freitag wurde der Mann einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen bewaffnetem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln u.a. Der Beschuldigte wurde in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt. Den Beifahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz.