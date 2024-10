1640. Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug und Krad; eine Person verletzt - Pasing

Am Freitag, 11.10.2024, gegen 09:15 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Polizeibeamter mit einem uniformierten Polizeifahrzeug auf der Landsberger Straße stadteinwärts. Hierbei benutzte er den linken Fahrstreifen. Zur selben Zeit fuhr ein 47-jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Honda Kraftrad ebenfalls auf der Landsberger Straße stadteinwärts. Der 47-Jährige benutzte hierbei den rechten Fahrstreifen.

Als der 26-jährige Polizeibeamte etwa auf Höhe des Calderonwegs auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, nahm er hierbei den 47-jährigen Kradfahrer nicht wahr. Durch eine Vollbremsung konnte der 47-Jährige einen Zusammenstoß mit dem Polizeifahrzeug verhindern. Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Krad und stürzte mit diesem zu Boden.

Hierbei wurde der 47-Jährige leicht verletzt, bedurfte jedoch keiner ärztlichen Behandlung vor Ort.

Am Krad des 47-Jährigen entstand Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

1641. Diebstahl aus Baustelle; Ermittlung eines Tatverdächtigen durch DNA- Spuren - Kirchheim

Im Zeitraum von Montag, 18.12.2023, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 19.12.2023, 07:00 Uhr, verschaffte sich eine männliche Person gewaltsam Zutritt zum Materiallager einer Baustelle in Kirchheim. Der zunächst unbekannte Täter entwendete Werkzeuge und verschiedene Baumaterialien im Wert von mehreren tausend Euro. Zum Abtransport der Gegenstände verwendete er eine vor Ort befindliche Sackkarre. Er konnte sich unbemerkt vom Tatort entfernen.

Am Tatort konnten DNA-Spuren gesichert werden, die mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes einem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten. Es handelt sich um einen 34-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Landshut.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 34-Jährigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) geführt.

1642. Verkehrsunfallflucht; eine Person verletzt - Pasing

Am Freitag, 11.10.2024, gegen 15:10 Uhr, fuhr eine 50-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter auf der Planegger Straße stadtauswärts. Im Straßenabschnitt zwischen der Engelbertstraße und der Gräfstraße wurde die 50-Jährige von einem bisher unbekannten hellen Pkw überholt. Der Pkw hielt hierbei nur unzureichenden Seitenabstand ein, weshalb die 50-Jährige erschrak und versuchte, auf den Gehweg auszuweichen.

Hierbei touchierte sie mit dem E-Scooter den Randstein und stürzte zu Boden. Die 50-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am E-Scooter entstand leichter Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum bislang unbekannten Unfallverursacher, werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Fahrer des Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. 089/6216-3322, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1643. Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind; eine Person verletzt - Stockdorf

Am Freitag, 11.10.2024, gegen 17:50 Uhr, befand sich ein 34-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Jeep Pkw auf einem Parkplatz in der Maria-Eich-Straße in Stockdorf.

Der 34-Jährige wollte mit dem Pkw rückwärts ausparken. Hierbei übersah er ein 2-jähriges Kind, das sich hinter dem Pkw befand und erfasste es mit der hinteren rechten Fahrzeugseite.

Das Kind wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

1644. Festnahme nach versuchtem Diebstahl aus Pkw - Maxvorstadt

Am Freitag, 11.10.2024, gegen 20:50 Uhr, kehrte ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in Österreich zu seinem im Parkhaus abgestellten Pkw zurück. Als er an seinem Fahrzeug ankam, stellte er fest, dass ein unbekannter Mann im Pkw saß.

Der Mann hatte den im Pkw befindlichen Rucksack des 46-Jährigen geöffnet und hieraus bereits ein elektronisches Gerät entnommen, offensichtlich in der Absicht, dieses zu entwenden. Der 46-Jährige verständigte den Sicherheitsdienst des Parkhauses, der wiederum den Polizeinotruf 110 informierte.

Der Tatverdächtige, ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München, wurde durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 54 (Kfz-Delikte) geführt.

1645. Körperverletzungsdelikt - Maxvorstadt

Am Samstag, 12.10.2024, gegen 23:15 Uhr, wurde dem Polizeinotruf 110 mitgeteilt, dass es im Alten Botanischen Garten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen zur Tatörtlichkeit beordert.

Vor Ort wurde festgestellt, dass es im Vorfeld aus bisher unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 26-Jährigen mit somalischer Staatsbürgerschaft ohne festen Wohnsitz in Deutschland gekommen war. Im Rahmen des Streits erlitt der 26-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand eine Stichverletzung im Beinbereich. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Details zum Tatgeschehen, die zur Verletzung des 26-Jährigen führten, sind Gegenstand der Ermittlungen.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der bislang unbekannten Täter.

Der 26-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 24 (Körperverletzung) geführt.

1646. Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad; eine Person verletzt - Sendling

Am Samstag, 12.10.2024, gegen 20:15 Uhr, fuhr eine 39-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Albert-Roßhaupter-Straße stadteinwärts. Etwa auf Höhe der Marbachstraße parkte die 39-Jährige den Pkw zunächst ordnungsgemäß auf dem rechten Parkstreifen. Im Anschluss beabsichtigte sie zu wenden, um ihre Fahrt auf dem gegenüberliegenden Fahrstreifen in stadtauswärtiger Richtung fortzusetzen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Kawasaki Kraftrad ebenfalls auf der Albert-Roßhaupter-Straße stadteinwärts. Das Kraftrad kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite des wendenden Pkw.

Der 31-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die 39-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme wurde die Albert-Roßhaupter-Straße kurzzeitig gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.