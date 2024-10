ROSENHEIM. Am Donnerstagabend, 10. Oktober 2024, ging ein Mann eine Frau in der Stadtmitte von Rosenheim körperlich an und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dazu kam es nicht, Opfer und Täter entfernten sich vom Tatort, als Passanten hinzukamen. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft jetzt in dem Fall wegen versuchter räuberischer Erpressung und bitten die beiden Passanten, sich zu melden. Sie sind für die Ermittler der Kripo wichtige Zeugen!

Eine Frau aus Rosenheim (49) war ihren Angaben zufolge am Donnerstagabend, 10. Oktober 2024, gegen 20:15 Uhr zu Fuß in der Rathausstraße (Höhe Max-Josefs-Platz) unterwegs, als sie unvermittelt von einem dunkelhäutigen Mann angegangen wurde. Der Täter drückte die Frau auf die Motorhaube eines geparkten Autos und verlangte von ihr die Herausgabe von Geld, was die Frau lautstark ablehnte.

Als in dem Moment Passanten, ein Pärchen, vorbeikamen, ließ der Täter von seinem Opfer ab. Die 49-Jährige nutzte dies, lief davon und verständigte wenig später die Polizei. Aufgrund der abgegebenen Täterbeschreibung gelang es einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Rosenheim gegen 21.00 Uhr einen Tatverdächtigen, nahe des Tatorts, vorläufig festzunehmen.

Nachdem zunächst der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen wegen eines Raubdelikts für die Kripo Rosenheim übernahm, führt diese inzwischen das zuständige Fachkommissariat K2 unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein – Zweigstelle Rosenheim – weiter. Zur Klärung der Tat bitten die Ermittler der Kriminalpolizei Rosenheim um Zeugenhinweise:

Wer konnte am Donnerstagabend (10.10.2024) gegen 20:15 im Bereich des Tatortes in der Rathausstraße (Höhe Hausnummer 3 / Max-Josefs-Platz) Wahrnehmungen machen, die mit der Tat in Verbindung stehen?

Die Kriminalpolizei bittet insbesondere das Pärchen, welches während der Tatausführung hinzukam, sich zu melden. Beide kommen für die Ermittler als wichtige Zeugen in Betracht!

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.