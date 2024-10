KEMPTEN. Eine 62-jährige Autofahrerin verlor beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, erfasste zwei Fußgänger und prallte anschließend in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts. Dabei wurden vier Personen verletzt.

Am Donnerstag kam es um 11:30 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Autofahrerin verlor beim Abbiegen in die Kotterner Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei geriet sie auf den Gehweg und erfasste einen 79-jährigen Mann sowie eine 44-jährige Frau. Anschließend prallte sie mit ihrem Pkw in die Schaufensterscheibe eines gut besuchten Geschäfts auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der 79-jährige Fußgänger wurde schwer verletzt, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Fahrerin, die 44-jährige Fußgängerin sowie eine 61-jährige Geschäftsbesucherin erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an dem stark beschädigten Fahrzeug und dem Gebäude wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Ein Großaufgebot an Rettungs- und Polizeikräften war im Einsatz, darunter auch ein Rettungshubschrauber. Die Kotterner Straße musste für etwa anderthalb Stunden vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. (VPI Kempten)

Medienkontakt: Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).