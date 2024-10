REGENSBURG. Am Montag, den 07.10.2024, wurde in Regensburg eine schwangere Frau ausgeraubt. Der Täter ist flüchtig. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Montagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, stand eine 24-jährige Schwangere an der Bushaltestelle in der Donaustaufer Straße gegenüber dem Supermarkt und wartete auf den Bus in Richtung stadteinwärts. Plötzlich kam ein bislang unbekannter Mann von der Seite auf die Frau zu und riss ihr eine Geldtasche aus der Hand. Anschließend flüchtete er in Richtung des Gewerbeparks.

Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 24 Jahre alt

170 – 175 cm

Korpulente Statur

Arabisches Aussehen

Dunkelbrauner Bart

Kleidung: schwarze Wollmütze, schwarze Winterjacke, schwarze Jeanshose, weiße Schuhe

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer war am 07. Oktober, gegen 15:10 Uhr, im Bereich Donaustaufer Straße / Gewerbepark in Regensburg unterwegs und hat möglicherweise Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.