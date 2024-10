ROTH. (1041) Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Samstagmittag (05.10.2024) und Montagmittag (07.10.2024) in ein Fachgeschäft im Rother Industriegebiet ein. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die unbekannten Personen stemmten mit brachialer Gewalt einen Teil der Außenwand auf und verschafften sich auf diese Weise Zugang zum Innenraum eines Fachhandels für Angelbedarf in der Kupferschmiedstraße. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Aus den Verkaufsräumen entwendeten die Diebe Angelruten sowie verschiedenes Zubehör im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Schwabach führte am Tatort eine Spurensicherung durch und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl