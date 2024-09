NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am frühen Donnerstagabend überfiel ein 19-Jähriger einen 31-Jährigen und beraubte diesen um zwei Mobiltelefone. Der Täter flüchtete zunächst mit der Beute, konnte kurze Zeit später jedoch mit einem 22-jährigen Komplizen festgenommen werden. Beide sitzen nun in Untersuchungshaft.



Überfall mit Pfefferspray



Nach bisherigen Erkenntnissen bot der 31-Jährige auf einer Online-Plattform zwei Mobiltelefone zum Verkauf an. In der Folge traf sich der Mann am Donnerstag, gegen 17:50 Uhr, in der Breslauer Straße mit dem 19-Jährigen aus dem Landkreis Miltenberg. Dem Sachstand nach griff der Täter den 31-Jährigen zunächst körperlich an und sprühte diesem im weiteren Verlauf Pfefferspray in das Gesicht. Anschließend entriss er dem Geschädigten die zwei nagelneuen Handys und flüchtete vom Tatort.



Der Angegriffene erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen in Form von Augenreizungen. Nach einer medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst, konnte der Mann vor Ort entlassen werden.



Zwei Festnahmen nach Fahndung



Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken fahndeten die Obernburger Polizei und benachbarte Dienststellen mit einer Personenbeschreibung intensiv nach dem Flüchtigen.



Gegen 19:15 Uhr kontrollierten Beamte der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg zunächst einen blauen Audi mit einem 22-Jährigen am Steuer. Im Inneren des Fahrzeugs konnten die Beamten die zwei Handys auffinden, die zuvor dem 31-Jährigen geraubt wurden. Die Polizisten erklärten dem Mann vor Ort die Festnahme. Auch der 19-jährige Mann, der den Geschädigten zuvor mit Pfefferspray beraubte, konnte im Nahbereich festgenommen werden.



Weiterer Überfall in Schöllkrippen geklärt



Wie bereits berichtet, kam es bereits am 20.09.2024 zu einem ähnlichen Vorfall in Schöllkrippen, wobei ein Paar von zwei Männern überfallen wurde. Auch in diesem Fall beraubten die zunächst unbekannten Täter ihre Opfer unter Verwendung eines Pfeffersprays um ein Mobiltelefon.



Die Kripo Aschaffenburg übernahm hierbei die Ermittlungen und intensivierte diese in der Folge. In dem Zusammenhang wird weiterhin die Verwendung einer Schreckschusspistole durch die Täter geprüft.



Nach Festnahme der beiden Räuber aus Niedernberg, gerieten der 22- und 19-Jährige auch wegen des Überfalls in Schöllkrippen in den Fokus der Ermittler. Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Tatverdacht, beiden kann nun auch dieser Raub zugeordnet werden.



Ermittlungsrichterin ordnet Untersuchungshaft an



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden die zwei Tatverdächtigen am Freitagmittag einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese erließ gegen beide Untersuchungshaftbefehle auf Grund des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes in zwei Fällen. Im Anschluss wurden die jungen Männer in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.