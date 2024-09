BIESSENHOFEN. Am 28.09.2024 kam es gegen 09.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der neuen Anschlussstelle der B12, Höhe Biessenhofen. Eine in Richtung Kaufbeuren auffahrende 77-jährige Fahrzeugführerin wollte aus derzeit noch nicht weiter bekannten Gründen wenden und in Richtung Kempten fahren. Hierbei übersah sie einen in gleicher Richtung fahrenden VW und stieß mit der Front in diesen, welcher dadurch in die gegenüberliegenden Leitplanke gestoßen wurde. Glück im Unglück hatte hierbei nicht nur die Verursacherin, welche vorsorglich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Kempten eingeliefert wurde. Nur die Beifahrerin des VWs erlitt leichte Verletzungen, welche jedoch nicht weiter behandlungsbedürftig waren. Neben der beschädigten Leitplanke entstanden an beiden Fahrzeugen jeweils Totalschäden in Höhe von insgesamt ca. 20 000 Euro. Die Fahrbahn musste für den Zeitraum der ärztlichen Behandlung sowie der Unfallaufnahme gesperrt werden. Gegen die 77-jährige Frau wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfällen eingeleitet. (PI Marktoberdorf)