SCHWEINFURT. Auf der Hahnenhügelbrücke kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und mehreren Verletzten. Die Brücke war über Stunden gesperrt.

Am Donnerstag, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hahnenhügelbrücke. Dem derzeitigen Sachstand nach kam ein 58-Jähriger mit seinem Kleintransporter aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Hierbei touchierte der Fahrer mehrere ihm entgegenkommende Fahrzeuge. Insgesamt waren bei dem Verkehrsunfall acht Fahrzeuge beteiligt. Durch den Unfall wurden drei Personen leicht und drei schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren teilweise nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde zur exakten Klärung des Unfallgeschehens auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Brücke ist zur Stunde in beide Richtungen gesperrt.

Ein gutes Zusammenspiel aller beteiligten Rettungs-, und Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Autobahnmeisterei und Polizei ermöglichte die reibungslose Abarbeitung dieses Einsatzes und somit die bestmögliche Hilfe für die Unfallbeteiligten.