NABBURG. Am heutigen 25. September 2024 begrüßte Polizeipräsident Thomas Schöniger in der Außenstelle der VII. Bereitschaftspolizeiabteilung in Nabburg die Neuzugänge des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Am Vormittag des 25. September 2024 fand die feierliche Begrüßung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Nabburg statt. Polizeipräsident Thomas Schöniger hieß die 83 neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und betonte in seiner Ansprache die Bedeutung ihrer Rolle für die Sicherheit und Ordnung in der Region.

Die „neuen“ Kolleginnen und Kollegen stoßen aus anderen Präsidien, direkt nach ihrer Ausbildung für die 2. Qualifikationsebene oder nach ihrem Studium für die 3. Qualifikationsebene zur Oberpfälzer Polizei. Neben den Beamtinnen und Beamten befinden sich auch 16 Angestellte unter den Neuzugängen, welche tagtäglich insbesondere im Verwaltungsbereich für wertvolle Unterstützung bei den Oberpfälzer Polizeidienststellen sorgen.

Polizeipräsident Schöniger stellte den Neuzugängen unter anderem den Aufbau des Verbandes, die Schwerpunkte der aktuellen Kriminalitätsentwicklung sowie die großen Fortschritte in der Digitalisierung der täglichen Polizeiarbeit vor. Abschließend wünschte Schöniger den Neuzugängen viel Erfolg, Zufriedenheit und allseits gutes Gelingen. „Kommen Sie stets gesund zum Einsatz und auch wieder Zuhause an“, eine Botschaft die dem Oberpfälzer Polizeipräsidenten besonders am Herzen lag.

Schöniger zeigte sich zuversichtlich, dass die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Aufgaben mit frischem Elan und einem hohen Maß an Professionalität meistern werden. Er unterstrich die Bedeutung einer umfassenden Ausbildung und die Notwendigkeit, auch weiterhin kontinuierlich in die berufliche Weiterbildung zu investieren.

Nach der Begrüßungsansprache richteten Frau Regierungsdirektorin Alexandra Dellawalle, Leiterin der Abteilung Polizeiverwaltung im Polizeipräsidium, und Herr Polizeioberrat Christian Kiener, Vorsitzender des Personalrats, ihr Wort an die Neuzugänge des Präsidiums Oberpfalz. Anschließend bot sich bei einem Stehempfang die Möglichkeit, Fragen an die Behördenleitung und die Vertreter des Präsidiums zu stellen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz, sowie die gesamte Bayerische Polizei, ist in den kommenden Jahren weiterhin auf motivierten und qualifizierten Nachwuchs angewiesen. Für interessierte Bewerberinnen und Bewerber stehen bei den Polizeiinspektionen Regensburg, Amberg und Weiden Ansprechpartner zu Verfügung. Zudem können unter folgendem Link Informationen über die Ausbildung und den Beruf bei der Bayerischen Polizei erlangt werden: https://www.mit-sicherheit-anders.de