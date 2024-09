TIRSCHENREUTH. LKR. TIRSCHENREUTH. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 22.September zündete ein bislang unbekannter in einem Bushäuschen bei Haid einen professionellen Sprengkörper. Das Wartehäuschen wurde dadurch beschädigt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat zu einem möglichen Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz die Ermittlungen aufgenommen.

An einem Bushäuschen in dem Ortsteil Haid stellte ein Mitteiler am Sonntagmorgen die Reste eines Sprengkörpers und Beschädigungen an dem dortigen Wartehäuschen fest. Das an der Bundesstraße B 15 befindliche Gebäude wurde leicht beschädigt. Die aufgefundenen Reste eines Böllers lassen den Schluss zu, dass dieser der erlaubnispflichtigen Kategorie F4 zugeordnet werden muss. Damit wären für den Erwerb und das Abbrennen gesonderte Erlaubnisse notwendig. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen gemacht haben, sich unter der 0961/401-2222 zu melden.