REGENSBURG. Unbekannte sind am Samstag, den 21.September, in den frühen Morgenstunden in eine Spielhalle im Regensburger Osten eingestiegen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Über eine Sicherheitsfirma wurde am Samstag, gegen 03:30 Uhr, ein Einbruchsalarm dem Polizeipräsidium Oberpfalz gemeldet. Demnach verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Spielhalle Im Gewerbepark D und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Bargeld. Neben einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden diverse Spuren am Tatort gesichert und die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Diese bittet nun auch um Mithilfe der Bevölkerung.

Zu den Tätern können folgende Angaben gemacht werden:

Zwei vermummte, vermutlich männliche Personen

Trugen Kapuzenpullis während der Tatausführung

Wer am Samstag, den 21.September, gegen 03:30 Uhr, im Bereich Im Gewerbepark verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.