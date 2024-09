WEITNAU/B12. Am 19.09.2024, gegen 07:30 Uhr fuhr ein 16-Jähriger auf die B 12 Höhe Weitnau in Fahrtrichtung Kempten auf. Hierbei kam der Unfallverursacher aus bislang unbekannten Gründen nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er zunächst mit dem linken Heck eines 72-jährigen Pkw-Fahrers und danach mit der linken Front eines 40-jährigen Pkw-Fahrers. Der Unfallverursacher sowie der 40-jährige Unfallgegner wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher und der 40-jährige Unfallgegner kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 72-jährige Unfallgegner blieb unverletzt. Die Fahrzeuge des 16-Jährigen und des 40-jährigen Unfallgegners waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 21.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme, der Erstversorgung der Verletzten, sowie der folgenden Abschlepp- und Reinigungsarbeiten, an welchen die Feuerwehr Sibratshofen und die Autobahnmeisterei Sulzberg beteiligt waren, kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallörtlichkeit. Die Verkehrspolizei Kempten hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache aufgenommen. (VPI Kempten)

