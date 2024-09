1453. Polizeieinsatz aufgrund Gefahrensituation – Freimann

Am Mittwoch, 18.09.2024, gegen 00:20 Uhr, wurden dem polizeilichen Notruf 110 durch mehrere Fahrgäste der U-Bahnlinie 6 (Richtung Klinikum Großhadern) mitgeteilt, dass der Zug zwischen U-Bahnhaltestelle Freimann und Kieferngarten zum Stehen kam.

Nach aktuellem Stand musste die U-Bahn verkehrsbedingt halten. Einige Personen begannen in dieser Situation im Zug zu rauchen. Durch bislang unbekannte Personen wurde die Notverriegelung deaktiviert und die Türen geöffnet. Einige Fahrgäste verließen den Zug und liefen über den Gleisbereich. Die Weiterfahrt des Zuges war nicht mehr möglich, da für den U-Bahnfahrer nicht erkennbar war, ob sich Personen auf dem Gleis aufhalten. Aus Sicherheitsgründen wurde letztendlich eine Notabschaltung des Fahrstromes im gesamten Gleisbereich durchgeführt.

Sofort wurden mehrere Einsatzstreifen der Polizei sowie Kräfte der Feuerwehr an den Einsatzort beordert, um die Situation vor Ort zu klären. Es konnten mehrere Personen im Gleisbereich angetroffen werden. Diese und die noch im Zug befindlichen Personen wurden anschließend in südliche Richtung zu den U-Bahnhaltestellen Freimann und Studentenstadt begleitet.

Der Bahnverkehr musste für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden, so dass es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen im Zugverkehr kam.

Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen aufgenommen.

1455. Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Busses und mehreren Pkw; zwei Personen verletzt - Ramersdorf

Am Dienstag, 17.09.2024, gegen 10:25 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg, mit einem BMW Pkw auf der Rosenheimer Straße stadtauswärts.

Dort wollte er in Richtung Melusinenstraße abbiegen. Gleichzeitig fuhr eine 60-Jährige mit einem Audi Pkw, sowie ein 57-Jähriger mit einem BMW Pkw auf der Rosenheimer Straße stadteinwärts. Sowohl die 60-jährige Fahrzeugführerin als auch der 57-jährige Fahrzeugführer wollten den Karl-Preis-Platz mit den Pkw in gerader Fahrtrichtung überqueren. Der 25-Jährige bog mit dem Pkw nach links ab. Dabei kam es in der Kreuzungsmitte zum Zusammenstoß der drei Fahrzeuge. Zusätzlich wurde der Pkw des 25-Jährigen in einen Linienbus, welcher an der Kreuzung Rosenheimer Straße Ecke Karl-Preis-Platz verkehrsbedingt wartete, geschoben.

Durch den Zusammenstoß wurden der 57-Jährige, sowie die 60-Jährige verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden teils schwer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von über hunderttausend Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zum Unfallzeitpunkt war die Lichtzeichenanlage der Kreuzung Karl-Preis-Platz Ecke Rosenheimer Straße störungsbedingt ausgefallen. Die Verkehrsregelung war somit durch Verkehrszeichen gegeben.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei München geführt.

1456. Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Tram und mehreren Pkw; drei Personen verletzt - Schwabing

Am Dienstag, 17.09.2024, gegen 17:05 Uhr, fuhr eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München, mit einem Mercedes Pkw auf der Schleißheimer Straße. Sie wollte in die Herzogstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zu einer Kollision mit einer dort fahrenden Straßenbahn.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 53-Jähriger mit einem Volvo Pkw ebenfalls die Schleißheimer Straße. Durch den Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und der Trambahn wurde der Mercedes weitergeschoben, woraufhin dieser mit dem Volvo kollidierte.

Durch den Verkehrsunfall wurde die beiden Pkw-Fahrer und die Straßenbahnfahrerin leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und teilweise in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, auch im Bereich des ÖPNV.

Die weiteren Ermittlungen hat die Verkehrspolizei München übernommen

1457. Festnahme nach zurückliegendem Handtaschendiebstahl - Perlach/Neubiberg

-siehe Medieninformation vom 02.09.2024; Nr. 1377

Wie bereits berichtet, wurde am Sonntag, 01.09.2024 einer über 80-Jährigen, von einem zu diesem Zeitpunkt noch unbekanntem Täter, die Handtasche geraubt.

Am Dienstag, 17.09.2024, gegen 19:00 Uhr, konnte ein Polizeibeamter aufgrund polizeiinterner Fahndungshinweise einen Tatverdächtigen wiedererkennen, als er diesen im Bereich Äußere Hauptstraße in Neubiberg sah. Der Polizeibeamte verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Die verständigten Streifen konnten den Tatverdächtigen, einen 46-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, daraufhin in einem dortigen Supermarkt antreffen und vorläufig festnehmen. Er konnte eindeutig als Täter des zurückliegenden Raubes identifiziert werden.

Nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde der 46-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

1458. Verkehrsunfall; eine Person verstorben - Freimann

-siehe Medieninformation vom 13.09.2024, Nr. 1435

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, 13.09.2024, gegen 08:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem einem Parkplatz in Freimann.

Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte ein über 70-jähiriger Fahrer eines Toyota mit einem Imbissstand. Am Imbissstand befand sich eine 54-jährige männliche Person, die durch den Unfall schwerverletzt wurde.

Nach Reanimationsmaßnahmen wurde diese in ein Krankenhaus verbracht.

Am Montag, 16.09.2024, verstarb der 54-Jährige im Krankenhaus.