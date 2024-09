1374. Brandfall - Feldmoching/Hasenbergl

Am Montag, 02.09.2024 gegen 03:10 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einem Betrieb in der Detmoldstraße informiert. Hierbei gerieten unter anderem mehrere Lkw und ein Kleinbagger in Brand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Der Schaden lässt sich noch nicht abschließend beziffern, dürfte sich jedoch im sechsstelligen Bereich bewegen.

Da es Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gibt, hat die Münchner Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Detmoldstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1375. Versuchtes Tötungsdelikt – Ramersdorf

Am Sonntag, 01.09.2024, gegen 08:50 Uhr, verständigte ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München den Notruf der Rettungsleitstelle und teilte mit, dass er verletzt wurde und dringend Hilfe benötige.

Die alarmierten Rettungskräfte trafen kurz darauf an einem Mehrfamilienhaus in Ramersdorf ein. Die angegebene Wohnung wurde jedoch nicht geöffnet. Allerdings konnten die Kräfte Schreie aus der Wohnung vernehmen, weshalb die Rettungskräfte über den Polizeinotruf 110 polizeiliche Einsatzkräfte zur Unterstützung anforderten.

Die verständigten Kräfte verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und trafen dort auf den verletzten 63-Jährigen, sowie auf einen 18-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 63-Jährigen und dem 18-Jährigen gekommen. Der 18-Jährige soll mit einem Messer auf den 63-Jährigen eingestochen haben und diesen dadurch schwer verletzt haben. Der tatverdächtige 18-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Aufgrund der schwere seiner Verletzungen wurde der 63-Jährige unverzüglich zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen. Die erforderlichen Spurensicherungsmaßnahmen wurden in der Tatortwohnung durchgeführt.

Die Staatsanwaltschaft München I beantragt Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes. Der 18-jährige Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

1376. Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Bogenhausen

Am Samstag, 31.08.2024, gegen 10:45 Uhr, erhielt die Polizei über den Notruf eine Mitteilung über eine aggressive männliche Person im Bereich der Regina-Ullmann-Straße in Bogenhausen. Daraufhin begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit und fahndeten nach dieser Person.

Im Bereich der Cosimastraße konnte ein Mann, auf welchem die Personenbeschreibung passte, angetroffen werden. Der 40-Jährige sollte durch eine Streife kontrolliert werden. Bei der Kontrolle zeigte er sich auch gegenüber den eingesetzten Kräften aggressiv. Während dessen leistete er Widerstand, wodurch ein 25-jähriger Polizeibeamter verletzt wurde. Im weiteren Verlauf wurde der 40-Jährige aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens gegenüber den Polizeibeamten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 25-jährige Polizeibeamte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und war nicht mehr dienstfähig.

Der 40-Jährige wurde wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs und Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1377. Handtaschenraub – Perlach

Am Sonntag, 01.09.2024, gegen 17:30 Uhr, befand sich eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Ein bislang unbekannter Täter griff dort unvermittelt nach ihrer Handtasche und entriss sie der Seniorin. Anschließend flüchtete er mit der Handtasche in Richtung Gustav-Heinemann-Ring.

Eine Anwohnerin verständigte über den Notruf 110 die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine neuen Hinweise auf den Täter.

In der Handtasche befanden sich diverse Karten sowie Bargeld von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Figur, helle kurze Haare; bekleidet mit einer hellblauen langen Jogginghose mit weißen Streifen, hellblaues Shirt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hermann-Pünder-Straße und Gustav-Heinemann-Ring (Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1378. Trickdiebstahl – Neuperlach

Am Sonntag, 01.09.2024, gegen 16:50 Uhr, wurde ein Ehepaar mit Wohnsitz in München an einem Parkplatz in der Bunsenstraße von zwei bislang unbekannten Täterinnen angesprochen und fragten nach einer Wegbeschreibung. Diese wurde ihnen mitgeteilt zum Dank für die erfolgte Hilfe drängten sich die zwei Täterinnen durch Umarmen dem Ehepaar auf, versuchten ihnen falschen Schmuck zu schenken.

Während der Umarmung entwendeten die beiden Täterinnen unbemerkt den echten Goldschmuck des Ehepaares im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend stiegen die beiden Täterinnen in einen dunklen Pkw mit ausländischer Zulassung. In diesem Pkw befand sich ein bislang unbekannter Mann und flüchteten mit diesem.

Das Ehepaar bemerkte wenig später, dass ihr Schmuck entwendet wurde und wählten den Polizeinotruf 110. Eine eingeleitete Sofortfahndung erbrachten bislang keine neuen Hinweise auf die drei flüchtigen Personen im Pkw.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

Weiblich, ca. 40 Jahre alt, dunkelblonde Haare, osteuropäische Erscheinung; schwarzer Rock

Täterin 2:

Weiblich, ca. 40 Jahre alt, dunkelblonde Haare, osteuropäische Erscheinung, rundes Gesicht, kräftige Statur

Täter 3 (im Pkw)

Männlich, ca. 40 Jahre alt, langer Bart, dunkelblonde Haare, osteuropäische Erscheinung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bunsenstraße, Staudinger Straße und Quiddestraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1379. Einbruch in Wohnung – Pasing

Am Freitag, 30.08.2024, gegen 21:20 Uhr, verständigte ein Anwohner aus dem Bereich Alte Allee und Peter-Kreuder-Straße den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass im Zeitraum von Sonntag, 25.08.2024, 14:00 Uhr, bis Freitag, 30.08.2024, 19:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in seine Wohnung.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in die Wohnung ein. Es wurden zahlreiche Gegenstände, darunter Uhren und Goldschmuck, im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwendet.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Alte Allee und Peter-Kreuder-Straße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1380. Einbruch in Einfamilienhaus – Am Hart

Am Montag, 02.09.2024, gegen 02:00 Uhr, teilte eine 57-Jährige mit, dass es in einem Einfamilienhaus Am Hart zu einem Einbruch kam.

Ein bislang unbekannter Täter drang nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gewaltsam über ein Fenster in die Wohnung ein. Die 57-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, die zu dem Zeitpunkt in der Wohnung nächtigte, wurde durch verdächtige Geräusche wach und traf daraufhin auf den Täter. Dieser flüchtete durch das Fenster in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine weiteren Hinweise auf den Täter. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Feserstraße (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1381. Veranstaltung:

Gemeinsame Fahrradcodieraktion ADFC und Polizei München – Willy-Brandt-Platz/Riem Arcaden

Am Dienstag, 03.09.2024, im Zeitraum 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr findet die nächste gemeinsame Fahrradcodieraktion des Polizeipräsidiums München mit dem ADFC am Willy-Brandt-Platz/Riem Arcaden statt. Im Rahmen der Veranstaltung klären Polizeibeamte insbesondere zum Thema Fahrraddiebstahl auf und geben nützliche Hinweise und Tipps, um nicht Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden.

Aus polizeilicher Sicht ist ein codiertes Fahrrad sehr sinnvoll, um beispielsweise im Falle eines Verlustes oder Diebstahls das Fahrrad dem Geschädigten bzw. Verlierer schnell zuzuordnen und es ihm wieder aushändigen zu können.

Der Kreisverband München des ADFC codiert seit über 20 Jahren Fahrräder mit dem EIN-Code (Eigentümer-Identifizierungs-Nachweis). Dieser Code wurde Anfang der 1990er Jahre von der hessischen Polizei entwickelt und wird heute in fast allen Bundesländern verwendet. Der Code setzt sich zusammen aus dem Stadt- bzw. Landkreis, einem Straßenschlüssel, der Hausnummer sowie der Initialen des Besitzers und der Jahreszahl der Codierung. So kann man über den Code Rückschlüsse auf den Eigentümer ermöglichen und eine Registrierung oder Datenverwaltung ist nicht notwendig.

Wie läuft eine Codierung ab?

Vor jeder Codierung muss der Besitzer des zu codierenden Fahrrades einen Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad (z. B. Kaufbeleg) vorzeigen. Die Nummer des Ausweises wird auf dem Codierauftrag notiert. Ist keine Kaufquittung mehr vorhanden unterschreibt der Besitzer eine Eigentumserklärung, die der ADFC aufbewahrt. Der Code wird dann entsprechend eingetragen und an einen Techniker weitergegeben, der diesen dann am Fahrzeug eingraviert. Neben den Angaben zum Besitzer wird auch eine grobe Beschreibung des Fahrrades auf dem Auftrag notiert (Hersteller, Marke, Farbe, usw.). Auch die am Fahrrad bereits angebrachte Rahmennummer wird am Fahrrad direkt abgelesen und überprüft. Der fertig ausgefüllte Codierauftrag wird vom ADFC gescannt und archiviert. Das Original verbleibt beim Besitzer. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Grundsätzlich können alle Arten von Fahrrädern, auch E-Bikes (z.B. Pedelecs) codiert werden. Nicht codiert werden können Fahrräder aus Titan oder Carbon. Alternativ können diese Fahrräder etikettiert werden.

Der ADFC erhebt Kosten von bis zu 15 Euro pro codiertem Fahrrad. Die Beratung der Polizei ist kostenlos.

Dieses Jahr findet noch eine Codieraktion im Bereich des Polizeipräsidiums München statt.