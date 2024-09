ECKERSDORF, LKR. BAYREUTH. Unbekannte beschmierten bei Eckersdorf einen Rastplatz mit politisch motivierten Parolen und Zeichen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt.

Zu einem unbekannten Zeitpunkt machten sich die Täter an einer hölzernen Sitzgarnitur zu schaffen. Der Rastplatz für Wanderer befindet sich an einem Radweg, etwa auf halber Strecke zwischen Eckersdorf und Oberwaiz. Ein Spaziergänger fand die überdachte SItzgruppe am Dienstagmorgen mit rechtsradikalen Schriften verschandelt vor. Unbekannte hatten mit einem schwarzen Filzstift Hakenkreuze, Runen und andere Schmierereien angebracht. Der Gemeinde Eckersdorf entstand so ein Schaden von rund 1.000 Euro für die Beseitigung.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat wegen des politischen Inhalts der Schriften die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.