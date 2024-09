2089 – 49-Jähriger kommt in Polizeiarrest

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (13.09.2024) leistete ein 49-Jähriger Widerstand in der Steingasse und griff Polizeibeamte an. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 21.00 Uhr wurde die Polizei über den 49-Jährigen informiert, der zuvor in einem Lokal randaliert hatte. Vor Ort erteilten die Beamten dem 49-Jährigen einen Platzverweis. Diesem kam der Mann nicht nach und zeigte sich aggressiv. Bei der Fesselung des 49-Jährigen trat er nach den Beamten und beleidigte sie. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, verbrachte er die Nacht im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs und Beleidigung gegen den 49-Jährigen.

2090 – Alkoholisiert Unfall verursacht

Herrenbachviertel – Am Freitag (13.09.2024) kam es zu einem Unfall zwischen einem 47-jährigen Radfahrer und einem Autofahrer in der Haunstetter Straße.

Gegen 22.30 Uhr war der Autofahrer in südöstliche Fahrtrichtung unterwegs. Hierbei überquerte der 47-Jährige mit seinem Fahrrad die Straße und kollidierte mit dem Auto. Anschließend entfernte sich der 47-Jährige von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen stoppten den 47-Jährigen wenig später und verständigten die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 47-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 47-Jährigen.

2091 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Göggingen – Am Freitag (13.09.2024) war ein 52-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Wellenburger Straße unterwegs.

Zeugen meldeten bei der Polizei einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer. Eine Polizeistreife stoppte wenig später den 52-Jährigen und kontrollierte ihn. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer tatsächlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 52-Jährigen und beschlagnahmten den Führerschein. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 52-Jährigen.

Oberhausen – Am heutigen Sonntag (15.09.2024) war ein 46-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 04.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Außerdem stellten sie den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 46-Jährigen.

2092 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Haunstetten – Am Freitag (13.09.2024) war ein 34-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Inninger Straße unterwegs.

Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 34-Jährigen. Hierbei zeigte der 34-Jährige drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Autofahrer.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 34-Jährigen.

2093 – Ladendiebinnen gestoppt

Innenstadt – Am gestrigen Samstag (14.09.2024) entwendeten zwei 37 und 45 Jahre alte Frauen zusammen mit einem 14-Jährigen mehrere Waren in einem Supermarkt in der Prinzstraße.

Gegen 11.30 Uhr bezahlten die Tatverdächtigen einen Teil der Waren und verließen den Supermarkt, ohne die restlichen Lebensmittel und Waren im Einkaufwagens zu bezahlen. Mitarbeiter bemerkten den Vorfall und verständigten die Polizei.

Die Polizei veranlasste eine erkennungsdienstliche Behandlung bei den Tatverdächtigen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 37-,45- und 14-jährigen Personen.

2094 – Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (13.09.2024) schlug ein bislang unbekannter Täter einen 15-Jährigen in der Eserwallstraße.

Gegen 07.30 Uhr war der 15-Jährige zusammen mit einem weiteren Jugendlichen an der Straßenbahnhaltestelle. Hierbei kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Jugendlichen. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte offenbar den 15-Jährigen. Der 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2095 – Bäume beschädigt – Zeugen gesucht

Innenstadt – In der Zeit von Sonntag (09.09.2024), 12.00 Uhr bis Donnerstag (12.09.2024), 19.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Bäume in einem Kleingarten in der Berliner Allee. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2096 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Innenstadt – In der Zeit von Mittwoch (11.09.2024), 16.30 Uhr bis Freitag (13.09.2024), 14.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen silbernen VW in der Mittelstraße. Hierbei entstand, ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (13.09.2024), 13.00 Uhr bis Samstag (14.09.2024), 15.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände auf einer Terrasse im Sanddornweg. Hierbei entstand, ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2097 – Aufmerksame Passantin

Lechhausen – Am vergangenen Samstag (14.09.2024) entwendete ein bislang unbekannter Mann offenbar ein E-Bike in der Feuerhausstraße.

Gegen 22.00 Uhr beobachtete eine Passantin den bislang unbekannten Mann, als er im Bereich des Marienplatzes ein abgesperrtes E-Bike schob. Die Passantin sprach den unbekannten Mann daraufhin an. Anschließend legte der Unbekannte das E-Bike ab und entfernte sich.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 30-35 Jahre, ca. 170cm, schwarzer Vollbart, graue Wollmütze, schwarze Bomberjacke, sprach mit ausländischem Akzent

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2098 – Fressköder aufgefunden – Polizei warnt

Haunstetten – Am Samstag (14.09.2024) fand eine Spaziergängerin mit ihrem Hund einen Fressköder in der Rot-Kreuzstraße. Ihrem Hund ist nichts passiert.

Gegen 12.45 Uhr war die Spaziergängerin in einer Grünanlage mit ihrem Hund spazieren. Hierbei bemerkte sie einen Fressköder und informierte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die Polizei bittet Tierhalter besonders aufmerksam zu sein und verdächtige Feststellungen oder Funde direkt bei der Polizei zu melden.