1440. Widerruf Vermissung eines 73-Jährigen – Solln

-siehe Medieninformation vom 13.09.2024, Nr. 1439

Seit Donnerstag, 12.09.2024, galt der 73-Jährige als vermisst. Nach ihm wurde ihm Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Aufmerksame Zeugen stellten am 13.09.2024, gegen 20:30 Uhr eine orientierungslose Person in der Thalkirchner Straße fest und verständigten den Notruf.

Nach medizinischer Überprüfung durch die eingetroffenen Rettungssanitäter konnte der 73-Jährige wohlbehalten in die Obhut seiner Angehörigen übergeben werden.

1441. Vermissung einer 51-Jährigen – Altstadt

Am 13.09.2024, gegen 16:30 Uhr, befand sich eine 51-Jährige aus dem Kreis Olpe im Beisein von Angehörigen in einer Lokalität am Viktualienmarkt. Im weiteren Verlauf begab sie sich unter einem Vorwand aus hinaus und kehrte nicht wieder zurück. Seit dem gilt die 51-Jährige als vermisst.

Sie befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und könnte zudem verwirrt und orientierungslos sein.

Im Folgenden finden Sie die Öffentlichkeitsfahndung:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/072903/index.html

Öffentlichkeitsfahndung:

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.