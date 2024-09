1439. Vermissung eines 39-Jährigen – Solln

Am Donnerstag, 12.09.2024 gegen 16 Uhr, bestand zuletzt telefonischer Kontakt zum 73-Jährigen aus München. Am Freitag, 13.09.2024, konnte er an seiner Wohnanschrift durch Angehörige nicht angetroffen werden und ist unbekannten Aufenthalts.

Der 73-Jährige hat Bezüge nach Maisach. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich selbstständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin auf den Weg gemacht hat.

Der Vermisste ist zeitlich und örtlich nicht orientiert. Weiterhin ist er auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Im Folgenden finden Sie die Öffentlichkeitsfahndung:

Öffentlichkeitsfahndung:

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.