HOF. Am Dienstag machte ein Pärchen eine Probefahrt mit einem hochwertigen Wohnmobil. Sie brachten dieses aber nicht zur vereinbarten Zeit zurück, sodass der Eigentümer Anzeige bei der Polizei erstattete. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Pärchen täuschte am Dienstagmittag einem Mitarbeiter eines Autohauses in Hof Kaufinteresse an einem Wohnmobil vor. Es handelt sich dabei um einen Nissan Primastar Kombi mit einem Camping-Ausbau „Seaside“, mit Dachzelt, der Marke Dethleffs. Das Wohnmobil trug zuletzt die Kennzeichen BT-M 2102 und ist knapp 60.000 Euro wert. Auffällig ist eine silberne Schraffur in Form eines Gebirges und ein Aufkleber mit der Buchstabenfolge „MGS“ auf der Fahrerseite des Fahrzeuges. Als die beiden zur vereinbarten Zeit nicht von der Probefahrt zurückkamen, erstattete der Mitarbeiter des Autohauses Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen. Von dem Fahrzeug und dem Pärchen fehlt aktuell jede Spur.

Das Pärchen wird wie folgt beschrieben:

beide schlank

beide etwa 50 Jahre alt

trugen beide eine schwarze Strickjacke

der Mann trug eine helle Jeans

sprachen Hochdeutsch

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt der beschriebenen Personen oder zum Verbleib des Wohnmobils machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof zu melden.