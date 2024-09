KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Produktionshalle eines Maschinenbaubetriebes geriet aus derzeit unbekannter Ursache am frühen Mittwochmorgen in Brand. Feuerwehr und Polizei waren mit starken Kräften im Einsatz. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen.

Um 03:20 Uhr wurde durch die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst mitgeteilt, dass eine Produktionshalle eines Maschinenbaubetriebes am Reinhard-Heraeus-Ring brennen soll. Es wurden die umliegenden Feuerwehren alarmiert. Diese rückten mit starken Kräften aus.

Während der Brandbekämpfung konnten mehrere kleine Explosionen wahrgenommen werden, die laut Feuerwehr auf in der Halle befindliche Gasflaschen zurückzuführen waren. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Zur Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt. Die Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg geführt. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Sachstand auf einen sechsstelligen Betrag.