1412. Versuchtes Tötungsdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Fürstenried

Am Samstag, 07.09.2024, gegen 10:15 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von Zeugen über eine auf der Engadiner Straße befindliche weibliche Person mit einer stark blutenden Schnittwunde im Halsbereich informiert.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort trafen sie auf eine 47-jährige deutsche Staatsbürgerin ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, die eine Stichverletzung im Halsbereich hatte. Sie wurde sofort vom Rettungsdienst versorgt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 36-Jährigen mit Wohnsitz in München, der nicht mehr vor Ort war. Er konnte gegen 11:00 Uhr in der Albert-Roßhaupter-Straße von der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Er wurde wegen des versuchten Tötungsdeliktes angezeigt und in die Haftanstalt im Polizeipräsidium gebracht.

Noch am Tattag hat die Münchner Kriminalpolizei (K11 – Tötungsdelikte) die Ermittlungen aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Nach den ersten Ermittlungen könnte die Ursache ein vorausgegangener Streit zwischen dem 36-Jährigen und der 47-Jährigen gewesen sein. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag, 08.09.2024, dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium zur Klärung der Haftfrage vorgeführt, welcher im Fortgang einen Unterbringungsbefehl erließ.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Engadiner Straße (Fürstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1413. Größerer Polizeieinsatz – Ramersdorf

Am Sonntag, 08.09.2024, gegen 16:00 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München durch das kbo Isar-Amper-Klinikum München-Ost darüber informiert, dass ein 40-jähriger Patient mit Wohnsitz in München nicht von seinem Ausgang ins Klinikum zurückgekehrt ist.

Bei einer darauf veranlassten Nachschau an der Wohnanschrift konnte der 40-Jährige auf seinem Balkon gesichtet werden. Da der 40-Jährige auf Ansprache nicht reagierte, wurde vorsorglich die Feuerwehr hinzugerufen.

Im weiteren Verlauf verschafften sich die Beamten Zutritt zu der Wohnung und konnten den 40-Jährigen auf dessen Balkon sichern.

Der 40-Jährige wurde daraufhin unverletzt ins kbo Isar-Amper-Klinikum München-Ost verbracht.

1414. Wohnungseinbruch – Schwabing

Im Zeitraum von Mittwoch, 14.08.2024, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 08.09.2024, 19:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Schwabing.

Der Täter durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld sowie Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Daraufhin entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Vor Ort fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen der Münchner Kriminalpolizei statt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Clemensstraße, Viktoriastraße und Bismarckstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1415. Brandfall – Ismaning

Am Samstag, 07.09.2024, gegen 01:20 Uhr, wurden Polizeibeamte während einer Streifenfahrt auf einen Brand im Bereich Ismaning aufmerksam. Eine Veranstaltungshalle stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand.

Zum Ablöschen des Brandes wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei musste vor Ort Absperr- und Verkehrsmaßnahmen durchführen.

Die Löscharbeiten dauerten über mehrere Stunden an. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im siebenstelligen Bereich.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

1416. Brandfall – Fürstenried

Am Samstag, 07.09.2024, gegen 15:55 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der integrierten Leitstelle München ein. Mehrere Anwohner teilten mit, dass es zu einer massiven Rauchentwicklung unter dem Dach eines achtstöckigen Mehrfamilienhauses in Fürstenried gekommen sei. Daraufhin wurden neben mehreren Polizeistreifen auch die Berufsfeuerwehr München und die Freiwillige Feuerwehr zu Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die eingesetzten Polizeibeamten mussten Verkehrsmaßnahmen einleiten und Zufahrtswege sperren. Sämtliche Anwohner aus dem Anwesen wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurden keine Bewohner verletzt. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt und vom anwesenden Notarzt ambulant versorgt.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Es entstand ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich.

Sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses mit Ausnahme derjenigen die das siebte und achte Obergeschoss bewohnen, konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Aufgrund momentaner Unbewohnbarkeit wurde den betroffenen Bewohnern der oberen beiden Stockwerke eine vorübergehende Ersatzunterkunft zur Verfügung gestellt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1417. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rettungswagen – Gräfelfing

Am Sonntag, 08.09.2024, gegen 10:00 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger, als Fahrer eines Rettungswagens, im Rahmen einer Einsatzfahrt ohne Patient, die Wandlhamerstraße in Richtung Aribostraße. Den Kreuzungsbereich mit der Schulstraße beabsichtigte er geradeaus zu überqueren.

Zeitgleich fuhr ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes, Pkw die Schulstraße in Richtung Bahnhofstraße. Im Kreuzungsbereich der Wandlhamerstraße und Schulstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen der Front des Rettungswagens und der linken Fahrzeugseite des Pkw.

Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

1418. Terminhinweis:

Verkehrsaufklärungsaktion – Sicher zur Schule – Sicher nach Hause 2024

Aktion „Kinder fragen Raser“

Am Dienstag, 10.09.2024, beginnt für mehr als 12.000 Kinder in Stadt und Landkreis München mit dem ersten Schultag der „Ernst des Lebens“. Auf dem täglichen Schulweg mit mehr als 100.000 Kindern im Bereich des Polizeipräsidiums München steigt auch wieder das Unfallrisiko.

Ein Ziel der Münchner Verkehrspolizei ist es, durch entsprechende Aktionen einen Rückgang der Unfallzahlen im Bereich der Schulwegunfälle zu erreichen. Denn die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg genießt weiterhin herausragende Bedeutung.

Deshalb führt die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrserziehung und -aufklärung (VPI VE) in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion 25 - München Riem die Aktion „Kinder fragen Raser“ durch.

Hier sollen die Kfz-Führenden, welche sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit halten, mit Süßigkeiten belohnt werden. Diejenigen, welche allerdings zu schnell unterwegs sind, werden von den Kindern mit sauren Drops „bestraft“.

Die Autofahrenden werden auch durch die Kinder befragt und auf die Gefährlichkeit von Geschwindigkeitsüberschreitungen, vor allem im Bereich von Schulen, hingewiesen.

Die Aktion findet am

Mittwoch, 11.09.2024, in der Zeit von 08:30 bis 10.00 Uhr

im Bereich der Grundschule an der Feldbergstraße

statt.

Die Anlaufstelle für interessierte Medienvertreter befindet sich auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage Feldbergstraße 65.