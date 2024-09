BUCHBRUNN, LKR. KITZINGEN. Am Mittwochmittag kam es zu einem Großaufgebot der Polizei Kitzingen. Eine männliche Person hatte gegenüber einer Verwandten Drohungen ausgesprochen und sich danach in einem Wohnanwesen verschanzt. Die Polizei konnte den psychisch belasteten Mann überwältigen und in einem Bezirkskrankenhaus unterbringen.

Gegen 12:00 Uhr meldete eine Verwandet des 45 Jahre alten Mannes der Polizei Kitzingen, dass Sie von dem 45-Jährigen im gemeinsamen Wohnanwesen bedroht worden ist. Der Mann habe sich inzwischen im Haus eingeschlossen. Er soll zu dem Zugriff auf gefährliche Gegenstände haben und drohte diese zu verwenden.

Die Polizei Kitzingen war in der Folge mit einem Großaufgebot an Polizeikräften, darunter auch Spezialkräfte des SEK, vor Ort. Um 14:15 Uhr konnte der Mann widerstandslos festgenommen und schließlich in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht werden.

Die Ermittlungen gegen den 45 Jahren alten Mann werden unter anderem wegen Bedrohung geführt.

Eine Gefahr für weitere Unbeteiligte hat dem Sachstand nach nicht bestanden.