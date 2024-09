FÜRTH. (932) In einer Wohnung im Fürther Stadtteil Stadeln fanden Polizeibeamte am Dienstagnachmittag (03.09.2024) die Leiche einer Frau. Die Kriminalpolizei Fürth geht davon aus, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.



Eine Nachbarin hatte gegen 14:45 Uhr die Polizei verständigt, weil sie im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Liegnitzer Straße Blutspuren im unmittelbaren Bereich einer Wohnung bemerkt hatte. Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth fand in der betroffenen Wohnung anschließend die Leiche einer Frau. Da der Körper der toten Frau Spuren stumpfer Gewalt aufweist, geht die Polizei davon aus, dass diese Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist.

Unmittelbar nach der Entdeckung der Toten, waren im Umfeld des Tatortanwesens zahlreiche Polizeibeamte sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Unter anderem setzte die Polizei auch Diensthunde ein, um im Bereich um das Wohnhaus nach Spuren und Hinweisen zu suchen, die mit der Tat oder Tatverdächtigen in Verbindung stehen können.

Im Zuge der ersten Ermittlungsmaßnahmen führten Beamte der Kriminalpolizei in dem betroffenen Wohnhaus eine Spurensicherung durch. In diesem Zusammenhang arbeitet die Polizei derzeit auch an der zweifelsfreien Identifizierung der Verstorbenen, bei der er sich nach ersten Erkenntnissen um eine Bewohnerin des Hauses handeln dürfte. Ermittler der Mordkommission und Vertreter der zuständigen Staatsanwaltschaft nahmen ihre Arbeit ebenfalls noch in den Nachmittagsstunden am Tatort auf. Im Rahmen erster Anwohnerbefragungen und Vernehmungen versuchen die Beamten zunächst Hinweise auf Tatzeit, Tathergang und mögliche Tatverdächtige zu erlangen.



Erstellt durch: Michael Konrad