EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Im Fall der vermissten 33-Jährigen erhoffen sich die Ermittler Hinweise von weiteren Zeugen. Diese waren am Abend des 31. Juli 2024 mit einem Shuttlebus vom Forchheimer Annafest nach Bammersdorf unterwegs.

Der Shuttlebus startete am Mittwoch, 31. Juli 2024, um 22.15 Uhr am Parkplatz des Annafestes in der Straße „Lichteneiche“ und kam um 22.21 Uhr in Bammersdorf an. Die Fahrgäste kommen als wichtige Zeugen in Betracht, da die Ermittler davon ausgehen, dass auch die 33-Jährige und der Tatverdächtige in diesem Bus saßen. Die Insassen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-999 bei der Sonderkommission Sofia zu melden.