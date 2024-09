BAD BIRNBACH; LKR. ROTTAL-INN. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriet am 01.09.2024, gegen 13:35 Uhr ein Teil eines Vierseithofs in Schwertling in Brand.

Letztlich brannte das Objekt, welches u.a. als Lager für Hackschnitzel, Stroh und Heu sowie landwirtschaftliches Gerät genutzt worden war, kontrolliert nieder, wobei ein Sachschaden im unteren bis mittleren sechstelligen Eurobereich entstand. Der 44-jährige Sohn des 67-jährigen Brandleiders wurde bei Löscharbeiten leicht verletzt.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren, unter Einsatzleitung zweier Kreisbrandinspektoren und zweier Kreisbrandmeister, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude weitestgehend verhindern, so dass lediglich Sengschäden am aktuell nicht mehr bewohnten Wohngebäude des Hofs zu verzeichnen waren.

Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der Polzeiinspektion Pfarrkirchen wurde die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Klärung der augenblicklich noch unbekannten Brandursache, der Kripo Passau übertragen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 01.09.2024, 17:25 Uhr