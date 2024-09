Mutmaßlicher Einbrecher im Garten - Polizei sucht Zeugen

MILTENBERG. Einen mutmaßlichen Einbrecher entdeckte am Samstagabend eine 78-Jährige in ihrem Garten. Als sie ihn ansprach, flüchtete der Unbekannte.

Bei einem Blick von ihrem Balkon in der Josef-Wirth-Straße sah die Bewohnerin gegen 19:20 Uhr einen fremden Mann mit Einbruchswerkzeug in ihrem Garten. Als sie diesen ansprach, fragte er, ob sie ihm das Tor aufmachen könnte. Anschließend ließ er das Werkzeug fallen und flüchtete in Richtung Mainufer.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist im Planweg 13 die linke Seite eines grauen Audi A6 mit einem langen Kratzer beschädigt worden. Der Pkw war im offenen Hof des Grundstücks geparkt. Bereits am 14. Juli waren neben dem Audi noch ein Opel der Geschädigten vor dem Haus verkratzt worden. Nach dem neuerlichen Vorfall entschieden sie sich für eine Anzeige bei der Polizei.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Einen im Bessenbacher Weg 64 abgestellten E-Scooter hat ein Unbekannter am Freitagabend in der Zeit von 19:00 bis 21:00 Uhr gestohlen. Das angebrachte Schloss hat der Dieb gleich mit entwendet.

ASCHAFFENBURG - NILKHEIM. Die vordere linke Stoßstange eines in der Niedernberger Straße 8, Tiefgarage Möbel Kempf geparkten BMW ist am Samstag in der Zeit von 10:00 - 12:00 Uhr beschädigt worden.

ASCHAFFENBURG - DAMM. Bis zu 7.000 Euro Schaden verursachte am Freitag in der Zeit von 02:00 bis 19:30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer an einem in der Burchardtstraße 10 geparkten weißen Audi A7. An der vorderen linken Stoßstange und Felge stellte die Polizei schwarzen Lackanrieb fest.

ASCHAFFENBURG - STRIETWALD. An einem in der Kopernikusstraße 6 geparkten schwarzen Renault Kadjar trat Samstagnacht in der Zeit von 01:00 bis 02:00 Uhr ein Unbekannter den rechten Außenspiegel ab.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Während des Flohmarktes auf dem Festplatz ist am Samstag in der Zeit von 10:00 bis 12:15 Uhr aus einem blauen Fiat ein Geldbeutel entwendet worden. Der Kleintransporter war zum Tatzeitpunkt unter der Mainbrücke geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Während des Einkaufs ist am Freitag in der Zeit von 12:30 bis 13:00 Uhr ein grauer VW Scirocco auf dem REWE-Parkplatz „In der Seehecke“ angefahren worden. Der Schaden am hinteren rechten Kotflügel und der Beifahrertür beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.