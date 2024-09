GUNZENHAUSEN. (923) Bereits am vergangenen Sonntag (25.08.2024) drang eine unbekannte Person in ein Wohnhaus in Heidenheim (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.



Im Verlauf des Tages öffnete der Unbekannte gewaltsam die Hauseingangstür eines Anwesens in der Lohstraße. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge erbeutete der Täter keine Gegenstände aus dem Innenraum des Hauses.

Beamte der Polizeiinspektion Gunzenhausen nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und führten unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Beamten bitten Zeugen, denen am vergangenen Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler