REGENSBURG. Am Montagabend wurde eine jugendliche Personengruppe in einem Innenhof in der Hemauerstraße in Regensburg von zwei bisher noch unbekannten Täter körperlich angegangen. Dabei entwendeten die Täter die Bauchtasche einer der Personen und flüchteten anschließend von der Örtlichkeit. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Am Montag, 26. August, geriet in der Hemauerstraße in Regensburg gegen 18:00 Uhr eine Personengruppe, bestehend aus einem 18-Jährigen, einem 16-jährigen Jungen und einem 16-jährigen Mädchen, mit zwei bisher unbekannten männlichen Personen in eine zunächst verbale Streitigkeit. In Zuge dessen entriss einer der beiden Unbekannten dem 16-Jährigen seine Bauchtasche. Als dessen Begleiter ihm zu Hilfe eilte, wurde dieser durch die beiden Unbekannten körperlich massiv angegangen. Als die Täter versuchten die Bauchtasche des 18-Jährigen zu entwenden, schritt auch das 16-Jährige Mädchen ein und wurde ebenfalls verletzt. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Personen samt der Tatbeute von der Örtlichkeit.

Während sich die beiden 16-Jährigen leichtere Verletzungen zuzogen, musste der 18-Jährige mit einer Nasenfraktur in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen bezüglich des Raubdeliktes übernommen und bittet die Bevölkerung nun um Unterstützung bei der Suche nach den beiden Täter.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter:

Männlich

16 – 18 Jahre alt

ca. 170-180 groß

sehr schlank

schwarze, seitlich abrasierte Haare, die oben zu einem Zopf gebunden waren

leichter Bartwuchs

Bekleidung: grauer Jogginganzug von Nike, Bauchtasche

2. Täter:

Männlich

ca.16-18 Jahre alt

ca. 160-175 cm groß

schwarze Haare, seitlich abrasiert, oben lockig

Ziegenbart am Kinn

Bekleidung: schwarze Jacke mit Kapuze und aufgestickten Glitzersteinen, schwarze Hose

Sind Sie Zeuge des Vorfalls geworden oder können Hinweise zur Identität der beiden Tatverdächtigen geben? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.