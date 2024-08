SCHONGAU, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Nachmittag des Freitag (23. August 2024) ereignete sich auf der Bundesstraße 472 bei Schongau ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Pkw und erlag kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizeiinspektion Schongau übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Nach bisherigem Kenntnisstand war am Freitag, den 23. August 2024, gegen 13.30 Uhr, eine 63-jährige Nürnbergerin mit ihrem Pkw auf der B 472 von Schongau kommend in Richtung Marktoberdorf unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur B 17 bemerkte sie, dass sie sich verfahren hatte. Sie setzte zum Wenden an und übersah dabei offensichtlich einen 68-jährigen Saarländer, welcher mit seinem Motorrad ebenfalls in Richtung Marktoberdorf unterwegs war. Der Saarländer prallte mit seinem Kraftrad frontal in die Fahrerseite des Pkw. Da erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort erlag er noch am Abend seinen schweren Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft München II wurde ein Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens zur Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 20.000 €. Die Bundesstraße war bis 16.50 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt nun die Polizeiinspektion Schongau.