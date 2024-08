WÜRZBURG / UNTERDÜRRBACH. Am Donnerstagabend sollte ein 27-jähriger Fahrradfahrer einer Kontrolle durch Würzburger Polizeibeamte unterzogen werden. Der Mann beschädigte zunächst mit seinem Fahrrad ein Streifenfahrzeug, anschließend griff er zwei Polizeibeamte an und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand.

Fahrradfahrer flüchtet nach Kontrolle

Gegen 21:00 Uhr fiel der Radfahrer einer Streifenbesatzung der Würzburger Polizei auf, als er in "Schlangenlinien" und entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr in der Unterdürrbacher Straße einfuhr.

Nachdem die Beamten den 27-Jährigen zur Anhaltung aufforderten, hielt der Radfahrer kurzzeitig an. Anschließend stieg er jedoch wieder auf sein Fahrrad und versuchte vor den Beamten zu flüchten. Die Polizisten, die den Mann kurze Zeit später wieder einholen und überholen konnten, stellten dann ihr Dienstfahrzeug ab, um einen erneuten Kontrollversuch vorzunehmen.

Beschädigung des Dienstfahrzeuges und Angriff auf Polizeibeamte

In der Folge fuhr der Radfahrer trotz ausreichender Möglichkeit anzuhalten gegen den Streifenwagen. Anschließend ging er unvermittelt auf die beiden Polizeibeamten los und versuchte diese mit Schlägen zu attackieren.

Auch nachdem die Beamten Pfefferspray gegen den Angreifer einsetzen mussten, verhielt er sich weiter aggressiv. Als weitere Streifenbesatzungen der Würzburger Polizei hinzukamen, konnte der 27-Jährige unter massivem Widerstand in Gewahrsam genommen und ihm Handfesseln angelegt werden. Der Mann stand einem Vortest nach mit über einem Promille unter dem Einfluss von Alkohol.

Im Zuge der Widerstandshandlungen des Radfahrers verletzten sich zwei Polizeibeamte leicht. Sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. An dem Dienstfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der 27-Jährige, der die eingesetzten Polizeibeamten während des Einsatzes mehrfach beleidigte, musste sich in der Folge eine Blutentnahme gefallen lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Gegen ihn wurden unter anderem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Tätlichen Angriffes und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidung eigeleitet.