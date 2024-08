FÜRTH. (885) Die Polizei nahm am Dienstagvormittag (20.08.2024) einen 31-jährigen Mann fest, der zuvor im Fürther Stadtteil Poppenreuth ein Fahrrad entwendet hatte und zu Fuß über die Autobahn geflüchtet war. Nachdem der Mann von der Polizei entlassen wurde, versuchte er ein Auto aufzubrechen. Er wurde erneut festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt.



Einem Zeugen war gegen 09:30 Uhr ein Mann aufgefallen, der sich auf einem Grundstück im Laubenweg aufhielt und dort ein Fahrrad entwendete. Aus diesem Grund verständigte er die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei.

Alarmierte Streifen der Polizei- und Verkehrspolizeiinspektion Fürth fahndeten nach dem Tatverdächtigen und erblickten diesen im Bereich der Poppenreuther Straße. Anstatt stehen zu bleiben, flüchtete er nun zu Fuß in Richtung des dortigen Möbelgeschäfts und überquerte dabei die Fahrbahn der BAB 73. In dem angrenzenden Wohngebiet konnten die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Dieb schließlich festnehmen. Hierbei griff der 31-jährige Tatverdächtige einen Polizisten an, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten eine als gestohlen gemeldete Tankkarte sowie einen fremden Personalausweis auf. Das gestohlene Fahrrad hatte er einige Meter entfernt abgestellt. Da bei dem Festgenommenen Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum bestanden, ordnete die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Fürth eine Blutentnahme an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige von der Polizeiinspektion Fürth aus entlassen.

Wenige Minuten später fiel der 31-Jährige einer Streife in der Kapellenstraße auf. Augenscheinlich versuchte er gerade, ein geparktes Auto aufzubrechen. Als mehrere hinzugezogene Einsatzkräfte den mutmaßlichen Dieb erneut festnahmen, leistete dieser erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Im weiteren Verlauf stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Er wird nun dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Fürth zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt und muss sich entsprechend strafrechtlich verantworten.

Im Hinblick auf die fußläufige Flucht des Mannes über die Fahrbahn der BAB 73 sucht die Polizei Fürth nach eventuellen Geschädigten. Fahrzeugführer, die aufgrund des Verhaltens des Flüchtenden gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 759050 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler