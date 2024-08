NEUMARKT I. D. OPF. In der Nacht vom 18.08.2024 auf 19.08.2024 verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Metallfirma in Neumarkt und entwendeten Kupfermetall. Bei einer weiteren Metallfirma in Neumarkt gelangten die Einbrecher zwar ins Gebäude, flohen aber letztendlich ohne Beute.

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Metallfirma in der Siemensstraße in Neumarkt ein und entwendeten daraus Kupfermetall. Der Wert des Metalls wird auf einen niedrigen, fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Am 19. August wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in selbiger Straße gemeldet. Hier verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zur Metallfirma, flohen aber ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. sicherte die Spuren an den beiden Tatorten und die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer war in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Siemensstraße in Neumarkt i.d.OPf. unterwegs und hat möglicherweise Wahrnehmungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!