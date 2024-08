MILTENBERG. Seit Dienstagnachmittag wird ein Mann vermisst, der sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Miltenberger Polizei sucht zur Stunde nach dem 38-Jährigen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 38-Jahrige befand sich am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, am Klinikum in Miltenberg, in welchem er ärztlich behandelt werden sollte. Er fuhr jedoch von dort mit seinem Pkw, einem schwarzen Audi A8 mit Miltenberger Zulassung, davon und befindet sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizeiinspektion Miltenberg sucht zur Stunde nach dem Mann und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

180 cm groß

kurze dunkelblonde Haare

trug ein dunkelblaues T-Shirt

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.