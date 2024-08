BAD AIBLING, LKR. ROSENHEIM. Am Montag, 5. August 2024, kam es an einer Tankstelle zu einer größeren Verpuffung von Gas. Dabei wurde eine Person leicht verletzt, ein Fahrzeug und eine Zapfsäule wurden beschädigt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Rosenheim übernommen.

Am Montagvormittag (5. August 2024), um 10.45 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über eine Verpuffung von Gas an einer Tankstelle in Bad Aibling ein. Bei Eintreffen der alarmierten regionalen Feuerwehren konnte festgestellt werden, dass durch die Explosion ein Wohnmobil neben einer Zapfsäule kurzzeitig in Brand geraten war, die Flammen konnten jedoch noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch den Tankwart mittels Feuerlöscher gelöscht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 73-Jähriger an der Zapfsäule der Tankstelle die Propangasflasche seines Wohnmobils befüllen, wobei es zu einer Verpuffung des Gases kam. Der Mann trug dadurch leichtere Verletzungen davon, sein Wohnmobil sowie die Zapfsäule wurden durch die Flammen beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Aibling. Noch am selben Nachmittag übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Rosenheim die weiteren Ermittlungen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Tatbegehung vor.

Wichtiger Hinweis:

Die Polizei warnt vor den Gefahren im Umgang mit Gas. Unsachgemäße Handhabung in Zusammenhang mit Gas kann zu erheblichen Verletzungen sowie weiteren schwerwiegenden Folgen führen. Ein eigenständiges Befüllen von Gasflaschen an Autogastankstellen ist nicht zulässig und höchst gefährlich – bitte stets die vorhandenen Hinweise an Tankstellen beachten.