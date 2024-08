KARBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Am späten Samstagabend entwendeten zunächst Unbekannte einen Zigarettenautomaten. Verdächtige Geräusche und Schleifspuren führten die Polizei unmittelbar zu den Dieben. Zwei Männer konnten in unmittelbarer Nähe des Tatortes samt Beute festgenommen werden.

Verdächtige Geräusche und entwendeter Zigarettenautomat mitgeteilt

Ein Anwohner in der Hauptstraße meldete am Sonntag, gegen 04:00 Uhr, Flex-Geräusche aus dem Hof eines Nachbaranwesens. Dort trafen Beamte der Polizeiinspektion Marktheidenfeld jedoch zunächst keine Personen an.

Gegen 09:15 Uhr teilte eine weitere Anwohnerin einen entwendeten Zigarettenautomaten in der Urspringer Straße mit, der aus seiner Verankerung gerissen wurde. Bereits am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, hörte die Frau verdächtige Geräusche. Zu diesem Zeitpunkt konnte sie aber noch keinen Zusammenhang mit einer Straftat herstellen.

Hinterlassene Spuren führen Polizei zu den Tätern

Am ursprünglichen Aufstellort des Automaten waren deutliche Schleifspuren auf dem Straßenasphalt zu sehen. Die Beamten folgten den Spuren und wurden erneut zu dem Hof in der Hauptstraße geführt, wo wiederholt Flex-Geräusche zu hören waren.

Im weiteren Verlauf vollzog die Marktheidenfelder Polizei einen zuvor durch die Staatsanwaltschaft beantragten Durchsuchungsbeschluss. Dabei wurden ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Main-Spessart und ein 62-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis beim Öffnungsversuch des Zigarettenautomaten ertappt.

Dem Sachstand nach entwendeten die beiden Tatverdächtigen den Automaten am späten Samstagabend und verbrachten ihn anschließend in den Hof des Anwesens in der Hauptstraße. Dort versuchten die Männer das Gerät gewaltsam zu öffnen. An den Inhalt des Automaten gelangten die Täter nicht.

Der entstandene Schaden an dem Zigarettenautomaten wird auf ungefähr 3.000 Euro beziffert.

Ermittlungen gehen weiter

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die festgenommenen Männer wieder entlassen. Diese müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung in einem Strafverfahren verantworten. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld führt die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat fort.