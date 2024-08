WEIßDORF, LKR. HOF. Ein Jugendlicher stürzte am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Am Donnerstagabend verstarb er an den Folgen des Verkehrsunfalls.

Gegen 17.30 Uhr fuhr der Junge mit seinem Fahrrad auf der Münchberger Straße. Er stürzte dort und prallte gegen eine Leitplanke. Hierdurch zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Dort erlag er mehrere Stunden nach dem Unfall seinen Verletzungen.

Die Münchberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Beteiligung anderer kann nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden.