FORCHHEIM. Nach einem Parkverstoß erhielt ein Mann einen Strafzettel. Er beleidigte daraufhin eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts. Nun ermittelt die Polizei.

Am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, stellte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts einen Parkverstoß in der Egloffsteinstraße auf Höhe der Kasernstraße fest. Sie wollte daher ein Parkticket mit Verwarnungsgeld ausstellen. Hierbei kam der Fahrer des Fahrzeugs hinzu, der mit der Verwarnung offensichtlich nicht einverstanden war. Daher kam es nach aktuellem Ermittlungsstand zu mehreren Beleidigungen. Schließlich stieg der Mann in sein Fahrzeug und fuhr davon. Die Mitarbeiterin stand zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe und wich zur Seite.

Die Forchheimer Polizei bittet nun im Rahmen der Anzeigenbearbeitung um Mithilfe aus der Bevölkerung, da sich nach aktuellen Erkenntnissen mehrere Personen in der Nähe aufgehalten haben sollen, die als Zeugen in Betracht kommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Tel. Nr. 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.